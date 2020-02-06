Жіноча збірна України з тенісу здобула перемогу над командою Болгарії в першому турі зонального турніру Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони.

У першому матчі Даяна Ястремська лише за 48 хвилин розібралася з Ізабеллою Шиніковою – 6:2, 6:1.

Даяна Ястремська Федерація тенісу України

Даяна Ястремська Федерація тенісу України

Даяна Ястремська Федерація тенісу України

Даяна Ястремська Федерація тенісу України

А в другій грі лідерка "синьо-жовтих" Еліна Світоліна драматично обіграла Вікторію Томову в двох партіях – 7:6 (7:5), 6:3. На тайбрейку першого сету вона поступалася 0:5, але зуміла зібратися та здійснити неймовірний камбек. Еліна виграла сім геймів поспіль, а в другому сеті за пів години остаточно розвіяла всі сумніви щодо переможниці.

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Еліна Світоліна Федерація тенісу України

Еліна Світоліна Федерація тенісу України

Еліна Світоліна Федерація тенісу України

Еліна Світоліна Федерація тенісу України

Еліна Світоліна Федерація тенісу України

Так, Україна виграла свій перший матч у Естонії і вийшла до плейоф за право зіграти у кваліфікації турніру-2021. 7 лютого українки змагатимуться з командою Хорватії за перше місце в групі, яке допоможе отримати більш слабкого суперника в стикових матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до топ-4 світового рейтингу.

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