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7 лютого • оновлено в 09:40
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Українські тенісистки здобули перемогу на Кубку Федерації, відігравшись із 0:5, і достроково вийшли до плейоф

7.7т
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Жіноча збірна України з тенісу здобула перемогу над командою Болгарії в першому турі зонального турніру Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони.

У першому матчі Даяна Ястремська лише за 48 хвилин розібралася з Ізабеллою Шиніковою – 6:2, 6:1.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Федерація тенісу України

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Федерація тенісу України

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Федерація тенісу України

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Федерація тенісу України

А в другій грі лідерка "синьо-жовтих" Еліна Світоліна драматично обіграла Вікторію Томову в двох партіях – 7:6 (7:5), 6:3. На тайбрейку першого сету вона поступалася 0:5, але зуміла зібратися та здійснити неймовірний камбек. Еліна виграла сім геймів поспіль, а в другому сеті за пів години остаточно розвіяла всі сумніви щодо переможниці.

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Федерація тенісу України

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Федерація тенісу України

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Федерація тенісу України

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Федерація тенісу України

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Федерація тенісу України

Так, Україна виграла свій перший матч у Естонії і вийшла до плейоф за право зіграти у кваліфікації турніру-2021. 7 лютого українки змагатимуться з командою Хорватії за перше місце в групі, яке допоможе отримати більш слабкого суперника в стикових матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до топ-4 світового рейтингу.

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Читайте всі новини по темі "Кубок Федерації" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок Федерації
Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська
Тег
збірна України з тенісу
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Евро-африканская группа? Как символично. Это приговор Укруине.
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня... Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Росейское наркоманское быдлo практически везде изгнали со всех турниров! Шакалы помойные - вы мразь! Торчки паршивые. Моченосцы позорные. Какая мерзость - рюские. Фу, бля!
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