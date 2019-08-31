Українське дербі на US Open завершилося несподівано швидко

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула несподівано просту перемогу на Відкритому чемпіонаті США з призовим фондом $ 26 470 000.

У 1/16 фіналу US Open 5-я ракетка світу з Одеси обіграла 19-річну співвітчизницю Даяну Ястремську (32-й номер світового рейтингу) – 6:2, 6:0.

Для Світоліної ця зустріч вийшла легкою прогулянкою. Була помітна неймовірна різниця в класі. Еліна спокійно чекала помилок від Даяни, яка їх постійно їй підносила.

У першому сеті, щоб не образити молоду українку, Еліна подарувала їй гейм, а потім ще один.

У другій партії однотипна гра Ястремської дозволила її суперниці в суху завершити поєдинок.

В 1/8 фіналі Світоліна зустрінеться з 10-ю ракеткою світу з США Медісон Кіз.

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна українка на шляху до 1/16 фіналу пройшла Уїтні Осігве (2:0) і Вінус Вільямс (2:0).

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