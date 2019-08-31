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Українське дербі на US Open завершилося несподівано швидко

Українське дербі на US Open завершилося несподівано швидко
Еліна влаштувала розгром співвітчизниці
1.3т Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула несподівано просту перемогу на Відкритому чемпіонаті США з призовим фондом $ 26 470 000.

У 1/16 фіналу US Open 5-я ракетка світу з Одеси обіграла 19-річну співвітчизницю Даяну Ястремську (32-й номер світового рейтингу) – 6:2, 6:0.

Для Світоліної ця зустріч вийшла легкою прогулянкою. Була помітна неймовірна різниця в класі. Еліна спокійно чекала помилок від Даяни, яка їх постійно їй підносила.

У першому сеті, щоб не образити молоду українку, Еліна подарувала їй гейм, а потім ще один.

У другій партії однотипна гра Ястремської дозволила її суперниці в суху завершити поєдинок.

В 1/8 фіналі Світоліна зустрінеться з 10-ю ракеткою світу з США Медісон Кіз.

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Світоліна - Ястремська

Новини
Світоліна повернулася у топ-5 світового рейтингу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна українка на шляху до 1/16 фіналу пройшла Уїтні Осігве (2:0) і Вінус Вільямс (2:0).

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Тема
US Open
Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська
Місце
США
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