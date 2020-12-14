Українська тенісистка Ястремська: захворіла на COVID-19, почувалася дуже погано

Українська тенісистка Даяна Ястремська перехворіла на коронавірус у важкій формі.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. За її словами, заразилася в Об'єднаних Арабських Еміратах і відчула серйозні симптоми хвороби. Вона також подякувала українським медикам, які допомогли їй із лікуванням.

"Прилетіла в Дубай із гарним, на два дні раніше, ніж моя команда, і знаєте що? Коли я прилітала, все було добре, результат на COVID-19 був негативним, і через два дні я захворіла! Я одразу ж пішла на самоізоляцію, і навіть не встигла зустріти тренерів! Симптоми були дуже дивними, почувалася дійсно дуже погано! Хочу подякувати своїм лікарям з України, які мене вели! Друзі, будьте обережними!" – написала Даяна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко відверто розповіла, що не ходила на місцеві вибори в країні, тому що не вірить у те, що це зможе щось змінити.