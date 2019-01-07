Українська тенісистка встановила рекорд у світовому рейтингу

Друга ракетка України Леся Цуренко досягла найвищого показника в кар'єрі, увійшовши до топ-25 рейтингу Міжнародної тенісної асоціації (WTA).

В оновленому списку кращих тенісисток планети киянка піднялася на три рядки і посіла 24-у позицію, маючи в активі 2005 очок. Такому успіху посприяв вихід Цуренко до фіналу супертурніру в австралійському Брісбені. У вирішальному матчі Леся дала справжній бій сьомій ракетці планети Кароліні Плішковій з Чехії, програвши у трьох партіях – 6:4, 5:7, 2:6.

Леся Цуренко

Відзначимо, що найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опустилася в рейтингу WTA на дві позиції і опинилася на шостому рядку. У Брісбені наша спортсменка не зуміла захистити звання чемпіонки, вилетівши вже в першому колі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна після вильоту з турніру в Брісбені пішла на радикальний крок через уболівальників.