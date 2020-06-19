Українська тенісистка виграла турнір у Франції

Четверта ракетка України Катаріна Завацька стала переможницею міні-турніру на півдні Франції.

Як повідомляє видання " Великий теніс України ", у фінальному раунді змагання "European Men's and Women's Pro Tennis Series", яке проходило з 17 по 19 червня на кортах в Екс-ан-Прованс, Завацька в двухсетовому протистоянні здолала 174-ту ракетку світу француженку Хлое Паке (6:4, 6:3). Матч тривав півтори години.

20-річна українка займає 105-е місце в одиночному рейтингу WTA. За час тенісної кар'єри їй вдалося заробити близько 250 тисяч доларів призових.

Нагадаємо, що офіційний рестарт сезону WTA запланований на 3 серпня, а початок US Open – на 31 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через пандемію коронавірусу був скасований Wimbledon. Турнір Великого шолому не відбудеться вперше з 1945 року.