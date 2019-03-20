Українська тенісистка створила неймовірний камбек на турнірі в США

Четверта ракетка України Катерина Козлова в ефектному стилі вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA Premier Mandatory в Майамі.

Катерина Козлова

Поєдинок проти переможниці 13 турнірів ITF, китаянки Чжу Лінь, завершився перемогою з рахунком — 0:6, 6:4, 6:2.

Після повністю провального першого сету 25-річна уродженка Миколаєва змогла зосередитися і переломити хід поєдинку, за 1 годину 48 хвилин розбивши титуловану суперницю.

Наша співвітчизниця 1 раз подала навиліт, зробила 5 брейків і 4 подвійні помилки. Китайськiй тенісистці не вдався жоден ейс, вона реалізувала 5 з 9 брейк-пойнтів і припустилася 1 помилки при введенні м'яча у гру.

За вихід в основну сітку турніру в США Козлова зіграє з румункою Монікою Нікулеску. Початок 20 березня о 16:00 за київським часом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Козлова вперше в своїй кар'єрі пробилася в 1/16 фіналу супертурніру в американському Індіан-Уеллсі з призовим фондом у $ 9,035,428. Наша спортсменка сенсаційно обіграла 34-у ракетку світу білоруську Олександру Сасновіч 4:6, 6:2, 0:6.

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