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Українська тенісистка розгромила росіянку на супертурнірі у Цинциннаті

1.4тЧитати новину російською

Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася у чвертьфінал престижного тенісного турніру в Цинциннаті з призовим фондом 2,8 мільйона доларів. У матчі третього кола Леся перемогла росіянку Катерину Макарову - 7: 6, 6: 2.

Події на корті розвивалися не на користь українки. У першому сеті Цуренко змогла вирвати перемогу програючи 1:5 і розтрощивши росіянку на тай-брейку. Другий сет вже пройшов під диктовку нашої тенісистки, яка не залишила жодного шансу Макарової.

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Леся Цуренко: бокс допомагає мені стати зліше на корті!

У матчі за вихід в півфінал Леся Цуренко швидше за все зіграє з першою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп , яка буде грати з австралійкою Ешлі Барті.

Успішний виступ в Цинциннаті вже гарантував українці, яка зараз займає 44 позицію в рейтингу WTA, як мінімум 35 сходинку, а при більш вдалому збігу обставин, Цуренко може повернутися в топ-30 рейтингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL,Українська тенісистка зробила гучну сенсацію на супертурнірі в США

Особи
Леся ЦуренкоКатерина МакароваСімона Халеп
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Московец Леонид
Московец Леонид
Так таки так..!!
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