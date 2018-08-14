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Українська тенісистка розгромила суперницю на старті супертурніру

2.7тЧитати новину російською

Українська тенісистка Леся Цуренко розгромила американку Даніель Коллінз на старті супертурніру в Цинциннаті з призовим фондом 2,8 мільйона доларів.

У першому матчі вона віддала суперниці лише два гейми-6:0, 6:2 і без проблем вийшла до другого кола турніру. На цьому етапі Лесю Цуренко чекає матч з чинною чемпіонкою змагань Гарбінє Мугуруса, з якою українка через травму не змогла дограти матч 1/8 фіналу на Відкритому чемпіонаті Франції.

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Особи
Еліна СвітолінаЛеся Цуренко
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