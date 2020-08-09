Українська тенісистка про виступ у Росії: політика це інше

Максим Іншаков теніс 13:33, 9.08.2020 Оновлено: 13:37, 9.08.2020

Українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла про свою участь на турнірі в Санкт-Петербурзі в січні 2019 року.

За словами 20-річної уродженки Луцька, у неї після виступів в Росії не було ніяких проблем.

"Хіба що після матчу надсилали якісь смс-ки: "Чому ти сюди приїхала?" – або щось таке. Я на таке не звертаю увагу, на корті і мені аплодували, і суперниці. Намагаюся не звертати на це увагу. Теніс – це одне, політика – інше", – цитує Завацкую sport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні Завацька стала переможницею мінітурніру на півдні Франції.

У листопаді минулого року Катаріна оновила особистий рекорд, вперше піднявшись на 110-е місце в рейтингу WTA.

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