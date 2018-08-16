МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Українська тенісистка створила гучну сенсацію на супертурнірі в США

2.5тЧитати новину російською

У драматичному матчі другого кола супертурніру в Цинциннаті з призовим фондом 2,8 мільйона доларів, українська тенісистка Леся Цуренко переграла 9-ю ракетку світу, чинну чемпіонку Гарбінє Мугуруса -2:6, 6:4, 6:4.

Матч тривав 2 години і тримав в напрузі уболівальників до останнього розіграшу. У вирішальному третьому сеті українка поступалася 1:4, але змогла переломити хід матчу і вирвати перемогу, взявши поспіль п'ять геймів.

Новини
Цуренко здобула неймовірну перемогу над найкращою тенісисткою Росії

Леся Цуренко вперше в кар'єрі вийшла до третього кола супертурніру в Цинциннаті і вперше з 2015 року перемогла суперницю, що входить в топ-10 світового рейтингу.

У третьому колі турніру українку чекає матч з росіянкою Катериною Макаровою.

Як повідомляв OBOZREVATEL , кращу українську тенісистку Еліну Світоліну довели до істерики питанням про перший секс: опубліковано яскраве відео

Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WTA
Особа
Леся Цуренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги