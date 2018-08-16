Українська тенісистка створила гучну сенсацію на супертурнірі в США

У драматичному матчі другого кола супертурніру в Цинциннаті з призовим фондом 2,8 мільйона доларів, українська тенісистка Леся Цуренко переграла 9-ю ракетку світу, чинну чемпіонку Гарбінє Мугуруса -2:6, 6:4, 6:4.

Матч тривав 2 години і тримав в напрузі уболівальників до останнього розіграшу. У вирішальному третьому сеті українка поступалася 1:4, але змогла переломити хід матчу і вирвати перемогу, взявши поспіль п'ять геймів.

Новини Цуренко здобула неймовірну перемогу над найкращою тенісисткою Росії

Леся Цуренко вперше в кар'єрі вийшла до третього кола супертурніру в Цинциннаті і вперше з 2015 року перемогла суперницю, що входить в топ-10 світового рейтингу.

У третьому колі турніру українку чекає матч з росіянкою Катериною Макаровою.

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