Українська тенісистка Костюк вперше в кар'єрі вийшла на Roland Garros

Українська тенісистка Марта Костюк (№119 у світовому рейтингу) в трьохсетовому поєдинку обіграла японку Курумі Нару (№148) і вперше в кар'єрі вийшла до основної сітки Roland Garros.

У першій партії фіналу кваліфікації наша співвітчизниця розгромила суперницю за 18 хвилин, не програвши жодного гейму – 6:0. У другому сеті тенісистки помінялися ролями. На цей раз Нара не залишила шансів Костюк, перемігши українку з рахунком 6:1. У вирішальний момент наша тенісистка зуміла впоратися з емоціями та без особливих проблем розібралася з японкою в третій партії – 6:2.

Крім Костюк в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції потрапили українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова і Катаріна Завацька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру у французькому Страсбурзі.