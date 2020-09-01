Українки встановили історичний рекорд на US Open

Олександр Чеканов теніс 15:09, 1.09.2020

Вперше в історії українського тенісу відразу чотири представниці нашої країни пробилися до другого кола турніру Великого шолома – Відкритого чемпіонату США US Open.

Тріумфаторами стали Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Найбільш ефектною стала перемога Костюк, яка не залишила шансів росіянці Дар'ї Касаткіній. А ось другий ракетці країни Ястремський довелося докласти максимум зусиль, щоб дотиснути австралійку Астру Шарму.

Всі результати українок в першому коло US Open-2020 виглядають так:

Марта Костюк – Дарина Касаткіна – 6:1, 6:2

Катерина Козлова – Уїтні Осігве – 6:3, 7:5

Катерина Бондаренко – Еллі Кік – 3:6, 6:3, 6:1

Даяна Ястремська – Астра Шарма – 6:3, 6:7, 7:6

Відзначимо, що ще одна представниця України Леся Цуренко знялася з турніру.

У другому колі Ястремська зіграє з господаркою кортів Медісон Бренгл, Костюк посперечається за вихід до третього раунду з Анастасією Севастовою з Латвії, суперницею Козлової буде чешка Петра Квітова, а Катерина Бондаренко поміряється силами з хорваткою Петрою Мартіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марта Костюк розповіла про те, як їй погрожували побити в Києві любителі ставок на спорт.

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