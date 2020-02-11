Українки дізналися суперника в плей-офф Кубка Федерації

Жіноча збірна України з тенісу зустрінеться з Японією в рамках плей-офф Кубка Федерації за право зіграти у кваліфікації фіналу турніру в 2021 році.
Офіційний акаунт Кубка Федерації опублікував на своїй сторінці в Twitter результати жеребкування матчів, які пройдуть 17-18 квітня. Збірна Японія стане господаркою кортів у поєдинках проти нашої команди. У разі поразки Україна опуститься до першої групи Євро-Африканської зони.
Жіноча збірна України з тенісу
УНІАН
🚨 The #FedCup Play-off draw is set 🚨- Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020
🇵🇱 Poland v Brazil 🇧🇷
🇲🇽 Mexico v Great Britain 🇬🇧
🇷🇸 Serbia v Canada 🇨🇦
🇱🇻 Latvia v Asia / Oceania Nation TBC
🇯🇵 Japan v Ukraine 🇺🇦
🇷🇴 Romania v Italy 🇮🇹
🇦🇷 Argentina v Kazakhstan 🇰🇿
🇳🇱 Netherlands v Asia / Oceania Nation TBC pic.twitter.com/tCjg7DC9f2
Повний список пар виглядає наступним чином (буквою "д" позначені господарі кортів):
Бразилія – Польща (д);
Великобританія – Мексика (д);
Канада – Сербія (д);
Латвія (д) – Азія/Океанія;
Японія (д) – Україна;
Румунія (д) – Італія;
Казахстан – Аргентина (д);
Нідерланди (д) – Азія/Океанія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, драматична перемога над збірною Естонії принесла Україні путівку в плей-офф Кубка Федерації.
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Кубок Федерації" на сайті "OBOZREVATEL".