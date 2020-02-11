Українки дізналися суперника в плей-офф Кубка Федерації

Жіноча збірна України з тенісу зустрінеться з Японією в рамках плей-офф Кубка Федерації за право зіграти у кваліфікації фіналу турніру в 2021 році.

Офіційний акаунт Кубка Федерації опублікував на своїй сторінці в Twitter результати жеребкування матчів, які пройдуть 17-18 квітня. Збірна Японія стане господаркою кортів у поєдинках проти нашої команди. У разі поразки Україна опуститься до першої групи Євро-Африканської зони.

Жіноча збірна України з тенісу УНІАН

🚨 The #FedCup Play-off draw is set 🚨



🇵🇱 Poland v Brazil 🇧🇷

🇲🇽 Mexico v Great Britain 🇬🇧

🇷🇸 Serbia v Canada 🇨🇦

🇱🇻 Latvia v Asia / Oceania Nation TBC

🇯🇵 Japan v Ukraine 🇺🇦

🇷🇴 Romania v Italy 🇮🇹

🇦🇷 Argentina v Kazakhstan 🇰🇿

🇳🇱 Netherlands v Asia / Oceania Nation TBC pic.twitter.com/tCjg7DC9f2 - Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020

Повний список пар виглядає наступним чином (буквою "д" позначені господарі кортів):

Бразилія – Польща (д);

Великобританія – Мексика (д);

Канада – Сербія (д);

Латвія (д) – Азія/Океанія;

Японія (д) – Україна;

Румунія (д) – Італія;

Казахстан – Аргентина (д);

Нідерланди (д) – Азія/Океанія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, драматична перемога над збірною Естонії принесла Україні путівку в плей-офф Кубка Федерації.

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