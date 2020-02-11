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11 лютого • оновлено в 17:33
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/ теніс

Українки дізналися суперника в плей-офф Кубка Федерації

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Жіноча збірна України з тенісу зустрінеться з Японією в рамках плей-офф Кубка Федерації за право зіграти у кваліфікації фіналу турніру в 2021 році.

Офіційний акаунт Кубка Федерації опублікував на своїй сторінці в Twitter результати жеребкування матчів, які пройдуть 17-18 квітня. Збірна Японія стане господаркою кортів у поєдинках проти нашої команди. У разі поразки Україна опуститься до першої групи Євро-Африканської зони.

Жіноча збірна України з тенісу

Жіноча збірна України з тенісу

УНІАН

Повний список пар виглядає наступним чином (буквою "д" позначені господарі кортів):

Бразилія – Польща (д);

Великобританія – Мексика (д);

Канада – Сербія (д);

Латвія (д) – Азія/Океанія;

Японія (д) – Україна;

Румунія (д) – Італія;

Казахстан – Аргентина (д);

Нідерланди (д) – Азія/Океанія.

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Тема
Кубок Федерації
Особи
Марта Костюк Даяна Ястремська Еліна Світоліна
Тег
збірна України з тенісу
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