Українка здобула сенсаційну перемогу на Australian Open

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська в першому колі Australian Open здобула сенсаційну перемогу над екс-четвертою ракеткою світу і переможницею US Open-2011 австралійкою Самантою Стосур - 7:5, 6:2.

Для українки початок матчу було збентежений - досвідчена австралійка взяла дві подачі Ястремської і повела 5:2 в сеті. Даяна, незважаючи на свою молодість, зуміла зібратися і взяла підряд п'ять геймів, перемігши в першому сеті. У другій партії тепер уже Даяна взяла дві подачі суперниці і без проблем довела зустріч до успішного завершення.

Даяна Ястремська

Ця перемога стала для українки дебютною на турнірах Великого Шолома. У 2018 році Ястремська вперше потрапила в основну сітку US Open, але в першому ж матчі поступилася Кароліні Мухова з Чехії.

У другому колі Australian Open 18-річну українку чекає ще один серйозний противник - іспанка Карла Суарес-Наварро, яка на турнірі посіяна під 23-м номером.

Нагадаємо, що з чотирьох українських тенісисток, що стартували на Australian Open у друге коло пробилися троє.

Леся Цуренко, яка займає 24-е місце в світовому рейтингу без проблем обіграла росіянку Катерину Александрову з рахунком 6:4, 7:6, а Еліна Світоліна не залишила жодного шансу швейцарці Вікторії Голубич, обігравши її 6:1, 6:2.

А ось словачка Вікторія Кужмова у впертій боротьбі обіграла українську тенісистку Катерину Козлову - 4:6, 6:4, 6:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший в році турнір Великого Шолома - Australian Open, з дебютних матчів почав підносити несподіванки. Найсильніша російська тенісистка Дарина Касаткіна, що займає 10-е місце в світовому рейтингу, сенсаційно програла в першому раунді швейцарці Тімеі Бачінскі - 0:6, 3:6.

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