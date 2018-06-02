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Українка з рекордом виграла на Roland Garros

4.3тЧитати новину російською

Українська тенісистка Леся Цуренко в матчі третього кола Відкритого чемпіонату Франції розгромила Магдалену Рибарікову зі Словаччини. Зустріч тривала 61 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

На рахунку 39-й ракетки світу з України дві подвійні помилки і п'ять реалізованих брейк-пойнтів з шести. Її суперниця, 19-я ракетка світу, виконала три ейси, помилилася при подачі два рази і зуміла реалізувати два брейк-пойнта з трьох наявних.

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Вихід в 1/8 фіналу став для 29-річної киянки рекордним в кар'єрі. Раніше для Лесі кращим результатом на Roland Garros був третій раунд турніру.

За вихід до чвертьфіналу українська тенісистка зіграє з третьою ракеткою змагань іспанкою Гарбінье Мугурусою.

Нагадаємо, що днем раніше Світоліна сенсаційно програла маловідомій румунці.

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Тема
Roland Garros
Особа
Леся Цуренко
Місце
ФранціяПариж
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