Українка Ястремська звільнила тренера

Михайло Морозов теніс 14:51, 10.09.2020 Оновлено: 15:03, 10.09.2020

Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про припинення співпраці з тренером Сашею Бажином.

"Я хотіла б оголосити про те, що після US Open я прийняла рішення припинити співпрацю з Сашею Бажином. Я дякую йому за все і бажаю йому удачі! Це був хороший досвід для мене", – написала тенісистка на своїй сторінці в Twitter.

Ястремська припинила співпрацю з Сашею Бажином
Twitter Даяни Ястремської

Відзначимо, що після поразки від Наомі Осаки на турнірі WTA Premier у Нью-Йорку Ястремська образилася на свого вже колишнього тренера, який привітав японку з перемогою і написав, що вона була кращою тенісисткою на корті.

"Я завжди думала, що в твоїх очах я залишаюся кращою тенісисткою на корті, навіть якщо програю", – написала тоді Ястремська.

Саша Бажин привітав Наомі Осаку з перемогою над Ястремською
Twitter Саші Бажина
Переписка Даяни Ястремської і Саші Бажина
Twitter

Бажин став тренером нашої співвітчизниці наприкінці 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, усі вісім українських тенісисток завершили виступи на US Open.

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