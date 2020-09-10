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Українка Ястремська звільнила тренера

Михайло Морозов
Михайло Морозов
теніс
2,4 т.
Даяна Ястремська та Саша Бажин

Друга ракетка України Ястремська звільнила тренера.

Друга ракетка України Даяна Ястремська оголосила про припинення співпраці з тренером Сашею Бажином.

"Я хотіла б оголосити про те, що після US Open я прийняла рішення припинити співпрацю з Сашею Бажином. Я дякую йому за все і бажаю йому удачі! Це був хороший досвід для мене", – написала тенісистка на своїй сторінці в Twitter.

Ястремська припинила співпрацю з Сашею Бажином

Ястремська припинила співпрацю з Сашею Бажином Twitter Даяни Ястремської

Відзначимо, що після поразки від Наомі Осаки на турнірі WTA Premier у Нью-Йорку Ястремська образилася на свого вже колишнього тренера, який привітав японку з перемогою і написав, що вона була кращою тенісисткою на корті.

"Я завжди думала, що в твоїх очах я залишаюся кращою тенісисткою на корті, навіть якщо програю", – написала тоді Ястремська.

Саша Бажин привітав Наомі Осаку з перемогою над Ястремською

Саша Бажин привітав Наомі Осаку з перемогою над Ястремською Twitter Саші Бажина

Переписка Даяни Ястремської і Саші Бажина

Переписка Даяни Ястремської і Саші Бажина Twitter

Бажин став тренером нашої співвітчизниці наприкінці 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, усі вісім українських тенісисток завершили виступи на US Open.

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Даяна Ястремська
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