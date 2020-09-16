Українка Ястремська здобула вольову перемогу на престижному турнірі у Римі

Максим Іншаков теніс 19:22, 16.09.2020 Оновлено: 19:29, 16.09.2020

Українська тенісистка Даяна Ястремська у другому колі турніру WTA Premier 5 в Римі з призовим фондом 3 854 000 доларів перемогла американку Аманду Анісімову 4:6, 7:6, 6:4.

Друга ракетка нашої країни і 29-й номер світового рейтингу WTA програла перший сет, але змогла зібратися і на тай-брейку переломити хід поєдинку. У третій партії точилася вперта боротьба, в якій переможницею вийшла 20-річна одеситка.

Статистика матчу Ястремська - Анісімова

За 2 години і 15 хвилин Ястремська виконала 6 ейсів, зробила 11 подвійних помилок і реалізувала 5 з 7 брейкпоінтiв. В наступному раунді українка зіграє проти 2-ї ракетки світу Сімони Халеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна і Ястремська розгромно програли румункам Сімонi Халеп і Моніці Нікулеску в першому раунді парного розряду на турнірі WTA в Римі.

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