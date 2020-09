Українка Ястремська здобула вольову перемогу на престижному турнірі у Римі

Українська тенісистка Даяна Ястремська у другому колі турніру WTA Premier 5 в Римі з призовим фондом 3 854 000 доларів перемогла американку Аманду Анісімову 4:6, 7:6, 6:4.

Друга ракетка нашої країни і 29-й номер світового рейтингу WTA програла перший сет, але змогла зібратися і на тай-брейку переломити хід поєдинку. У третій партії точилася вперта боротьба, в якій переможницею вийшла 20-річна одеситка.

Trailing by a set and a break late in the 2nd , @D_Yastremska comes back to beat Anisimova 4-6, 7-6, 6-4. # IBI20 pic.twitter.com/gHt3jjr2j6