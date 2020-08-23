Друга ракетка України Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над американською тенісисткою Вінус Вільямс (№65 WTA) на турнірі в Нью-Йорку з призовим фондом 2,2 млн доларів.

Поєдинок першого кола Premier 5 Western & Southern Open в Нью-Йорку завершився з рахунком 5:7, 6:2, 7:5.

Статистика після матчу

20-річна одеситка повела в першому сеті, але не зуміла зберегти перевагу 4:2, підвернувши по ходу гри праву гомілку. Даяна скористалася медичним таймаутом, який пішов їй на користь.

У другій партії 25-я ракетка світу просто розгромила представницю США, не давши їй жодного шансу. У вирішальному сеті українка лідирувала 5-4, але Вільямс змогла зрівняти рахунок. Незважаючи на це, наша співвітчизника після брейка відігралася з потрійного брейкпоінта в 12-му геймі.

Для Ястремської і Вільямс це був перший очний поєдинок. У другому колі Даяна зіграє проти американки Бернарди Пери (№61 WTA) (рахунок особистих зустрічей 1-1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Ястремська взяла участь в незвичайній фотосесії в підтримку рівності між расами і опублікувала знімки у себе в Instagram.

На них наша співвітчизниця відображена топлес.