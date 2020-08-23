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Українка Ястремська здобула драматичну перемогу над Вінус Вільямс на старті престижного турніру

Максим Іншаков
Максим Іншаков
теніс
2,9 т.
Українка Ястремська здобула драматичну перемогу над Вінус Вільямс на старті престижного турніру

Друга ракетка України Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над американською тенісисткою Вінус Вільямс (№65 WTA) на турнірі в Нью-Йорку з призовим фондом 2,2 млн доларів.

Поєдинок першого кола Premier 5 Western & Southern Open в Нью-Йорку завершився з рахунком 5:7, 6:2, 7:5.

Статистика після матчу

Статистика після матчу

20-річна одеситка повела в першому сеті, але не зуміла зберегти перевагу 4:2, підвернувши по ходу гри праву гомілку. Даяна скористалася медичним таймаутом, який пішов їй на користь.

У другій партії 25-я ракетка світу просто розгромила представницю США, не давши їй жодного шансу. У вирішальному сеті українка лідирувала 5-4, але Вільямс змогла зрівняти рахунок. Незважаючи на це, наша співвітчизника після брейка відігралася з потрійного брейкпоінта в 12-му геймі.

Для Ястремської і Вільямс це був перший очний поєдинок. У другому колі Даяна зіграє проти американки Бернарди Пери (№61 WTA) (рахунок особистих зустрічей 1-1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Ястремська взяла участь в незвичайній фотосесії в підтримку рівності між расами і опублікувала знімки у себе в Instagram.

На них наша співвітчизниця відображена топлес.

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СШАНью ЙоркДаяна ЯстремськаВінус Вільямс
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