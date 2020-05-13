Українка Ястремська здивувала фанатів, дебютувавши в ролі співачки

Друга ракетка України Даяна Ястремська спробувала себе в новому амплуа, записавши свою першу пісню під назвою "Тисячі мене" й опублікувавши її у себе на YouTube-каналі.

"Колись мені здавалося, що "співати" – це не про мене. А сьогодні у мене свято, народження моєї маленької мрії, народження абсолютно нової мене. Мрійте та вірте в свої сили", – підписала Ястремська пост про пісню у себе в Instagram.

Даяна Ястремська btu.org.ua

Відзначимо, що трек можна послухати на багатьох музичних майданчиках, включаючи Apple Music, Deezer, SoundCloud та інші платформи. Всі кошти, зібрані з прослуховувань і продажів пісні, підуть до благодійного фонду тенісистки.

OBOZREVATEL пропонує вам самостійно оцінити вокальні дані Ястремської.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно українка викликала фурор у мережі, поділившись пристрасною фотографією в яскравому боді.

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