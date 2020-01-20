Українка Ястремська встановила рекорд у рейтингу WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 21-е місце в списку найкращих тенісисток світу.

Ястремська вийшла у фінал турніру рангу Premier, який проходив в Аделаїді, програвши у вирішальному матчі першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті. Вдалий виступ на змаганні дозволив їй піднятися на три позиції.

Даяна Ястремська

Найкращою тенісисткою України залишається Еліна Світоліна, яка утримує п'яте місце в рейтингу. Третьою нашою співвітчизницею у топ-100 є Катерина Козлова, що йде на 83-му рядку. Вихід до 1/8 фіналу турніру в Хобарті дозволив їй піднятися на вісім позицій.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал WTA Premier в Аделаїді став найвищим досягненням Даяни Ястремської в кар'єрі.

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