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20 січня • оновлено в 12:47
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Українка Ястремська встановила рекорд у рейтингу WTA

1.4т
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Українська тенісистка Даяна Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 21-е місце в списку найкращих тенісисток світу.

Ястремська вийшла у фінал турніру рангу Premier, який проходив в Аделаїді, програвши у вирішальному матчі першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті. Вдалий виступ на змаганні дозволив їй піднятися на три позиції.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Найкращою тенісисткою України залишається Еліна Світоліна, яка утримує п'яте місце в рейтингу. Третьою нашою співвітчизницею у топ-100 є Катерина Козлова, що йде на 83-му рядку. Вихід до 1/8 фіналу турніру в Хобарті дозволив їй піднятися на вісім позицій.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал WTA Premier в Аделаїді став найвищим досягненням Даяни Ястремської в кар'єрі.

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Тема
WTA
Особи
Катерина Козлова Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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