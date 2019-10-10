Українка Ястремська вийшла до чвертьфіналу і зіграє з росіянкою на турнірі у Китаї

Друга ракетка України Даяна Ястремська вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA із призовим фондом $500 000 у Тяньцзіні (Китай).

Даяна Ястремська

У матчі 1/8 фіналу вона легко обіграла китаянку Пен Шуай, яка посідає 96-й рядок рейтингу WTA. Варто зазначити, що це друга очна зустріч тенісисток. Українка перемогла в обох випадках.

У китайському Тяньцзіні Ястремська здобуває другу перемогу поспіль. До цього в першому колі вона пройшла ще одну тенісистку з Китаю Чжу Лінь також у двох сетах.

У наступному колі українка зіграє з росіянкою Веронікою Кудерметовою (45-та у світі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями 19-річна Даяна Ястремська встановила рекорд у світовому рейтингу, вперше піднявшись на 23-є місце у світовому реєстрі.

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