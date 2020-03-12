Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла, як їй у терміновому порядку довелося залишати США через закриття авіасполучення, викликаного коронавірусом.

"Це просто треш! Нам дзвонять, повідомляють, що з завтрашнього дня швидше за все закривають аеропорт, і не можна буде вилетіти в Україну. Ми мчимо в апартаменти, збираємо речі та вже знаходимося на шляху в аеропорт. Я ніколи так швидко не збиралася, на це пішло всього 15 хвилин. З глузду з'їхати, як швидко змінюються наші плани", – розповіла Ястремська в Сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Даяна Ястремська Укрінформ

Відзначимо, що інші українські тенісистки Еліна Світоліна та сестри Кіченок також покинули Маямі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна була шокована після новин про скасування великого міжнародного турніру в американському Індіан-Уеллсі через коронавірус.

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