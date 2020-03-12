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12 березня • оновлено в 14:32
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/ теніс

Українка Ястремська екстрено покинула США через коронавірус

1.6т
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Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла, як їй у терміновому порядку довелося залишати США через закриття авіасполучення, викликаного коронавірусом.

"Це просто треш! Нам дзвонять, повідомляють, що з завтрашнього дня швидше за все закривають аеропорт, і не можна буде вилетіти в Україну. Ми мчимо в апартаменти, збираємо речі та вже знаходимося на шляху в аеропорт. Я ніколи так швидко не збиралася, на це пішло всього 15 хвилин. З глузду з'їхати, як швидко змінюються наші плани", – розповіла Ястремська в Сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Укрінформ

Відзначимо, що інші українські тенісистки Еліна Світоліна та сестри Кіченок також покинули Маямі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна була шокована після новин про скасування великого міжнародного турніру в американському Індіан-Уеллсі через коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Особи
Даяна Ястремська Еліна Світоліна Надiя Киченок
Місце
США Майамі
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