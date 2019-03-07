Українка вийшла до другого кола тенісного супертурніру в США

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до другого кола турніру в американському Індіан-Веллсі з призовим фондом у 9 млн доларів, обігравши чешку Катержіну Синякову.

Катерина Козлова

Зустріч тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 6:2 на користь 25-річної миколаївки.

Козлова двічі подала навиліт, не зробила жодної подвійної помилки і реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів. На рахунку її суперниці 2 ейси, 2 подвійні помилки і 1 брейк.

За вихід до третього кола Козлова побореться з Олександрою Саснович (31) з Білорусі. Матч відбудеться у п'ятницю, 8 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська засвітилися на вечірці-відкритті супертурніру в Індіан-Веллсі (США). Наші спортсменки захопили мережу незвичайним вбранням.

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