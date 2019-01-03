Українка вийшла у півфінал тенісного супертурніру в Брісбені

Українська тенісистка Леся Цуренко впевнено вийшла у півфінал супертурніру в Брісбені з призовим фондом 1 мільйон доларів, перемігши у чвертьфіналі 21-у ракетку світу естонку Анетт Контавейт — 7:5, 6:3.

Запекла гра була лише в першому сеті, який українка буквально "витягнула" на морально-вольових, програвши на самому початку свою подачу. Мабуть, програш сету так вплинув на естонку, що в другому вона практично без боротьби здала матч.

Леся Цуренко

Вихід у півфінал турніру в Брісбені, де Цуренко вже чекає чемпіонка минулорічного US Open Наомі Осака, гарантує тенісистці рекорд в оновленому рейтингу WTA. Українка вперше увійде в топ-25 найсильніших. До цього найвищим результатом у Цуренко було 26-е місце.

Що стосується півфінального матчу з японкою, то тенісистки між собою зустрічалися двічі й обидві зустрічі виграла Осака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не змогла вийти в 1/4 фіналу турніру в Брісбені (Австралія) із призовим фондом 1 млн доларів.

У 1/8 фіналу 24-річна одеситка за 1 годину 24 хвилини в своєму першому матчі 2019 року несподівано програла білорусці Олександрі Сасновіч — 6:4, 0:6, 6:3.