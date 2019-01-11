Українка в драматичному матчі програла і не потрапила в основу Аustralian Open

16-річна українська тенісистка Марта Костюк програла у фіналі кваліфікації Australian Open і не потрапила в основну сітку турніру.

У вирішальному матчі Костюк поступилася іспанці Паульо Бадосе Хіберт - 6:7, 3:6, хоча по ходу зустрічі мала всі шанси для її успішного завершення. У першому сеті Костюк не втримала перевагу 4-1 (у Марти був брейкпоінт на 5-1) і не скористалася трьома сетболами. На тайбрейку українка поступалася 2-5, але зуміла зрівняти рахунок (6-6), але програла наступні два очка.

Марта Костюк залишає Мельбурн

У другому сеті, програючи 0:3 Костюк вирівняла становище, але потім знову пішов провал у грі і іспанка довела зустріч до перемоги.

Нагадаємо, що в минулому році 16-річна Марта Костюк успішно пройшла кваліфікацію в Мельбурні і добралася до третього раунду основи, де її зупинила українка Еліна Світоліна

Таким чином, в цьому сезоні жодної з трьох представниць України не вдалося подолати кваліфікацію.

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У підсумку, в основній сітці турніру залишаться чотири українки. У першому колі Australian Open стартують Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова. Перші ігри турніру починаються в ніч на 14 січня. Цього року призовий фонд Australian Open складає рекордні 60 мільйонів австралійських доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга ракетка України Леся Цуренко досягла найвищого досягнення в кар'єрі, увійшовши в топ-25 рейтингу Міжнародної тенісної асоціації (WTA).

В оновленому списку кращих тенісисток планети киянка піднялася на три рядки і посіла 24-у позицію, маючи в активі 2005 очок.