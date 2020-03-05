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5 березня • оновлено в 13:04
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/ теніс

Українка Цуренко зробила камбек у матчі з росіянкою на престижному турнірі

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Українська тенісистка Леся Цуренко (№152) зробила камбек в 1/16 турніру WTA в матчі проти 100-ї ракетки світу росіянки Варвари Грачової, начисто програвши перший сет (0:6, 6:4, 6:2).

Після провалу в першій третині поєдинку наша співвітчизниця зібралася і, незважаючи на проблеми зі своєю подачею, здобула важку перемогу в другому сеті. Вирішальний відрізок поєдинку пройшов під її диктовку. Зробивши брейк в четвертому геймі, Цуренко спокійно довела справу до виходу в 1/8 фіналу турніру, де зустрінеться з 23-річною британкою Кеті Бултер, яка займає 396-е місце в рейтингу WTA.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Варто відзначити, що в попередньому раунді суперниця українки розібралася з 60-ю ракеткою світу росіянкою Анною Блінковою, перемігши її в трьох сетах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інша українська тенісистка Марта Костюк здобула подвійну перемогу на турнірі ITF у Каїрі.

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Тема
WTA
Особа
Леся Цуренко
Місце
США
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