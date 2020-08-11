Українка Цуренко впевнено перемогла найкращу тенісистку Росії на турнірі в Празі

Михайло Морозов теніс 17:51, 11.08.2020

Українка Леся Цуренко, яка є 139-ю ракеткою світу, впевнено розібралася з найкращою тенісисткою Росії Катериною Александровою (№27 у рейтингу WTA) на турнірі в Празі.

Для перемоги нашій спортсменці вистачило двох сетів. У першому вона програла одну подачу, проте відповіла росіянці трьома брейками і забрала першу партію з рахунком 6: 2.

Протягом другого сету Цуренко поступалася з рахунком 1:3, але зуміла переломити хід слідства й узяти гору з рахунком 6:4.

У наступному раунді вона зіграє з переможницею матчу між румункою Аною Богдан (№ 92 в рейтингу WTA) і австралійкою Сторм Сандерс (№275).

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна зробила камбек і виграла турнір у Німеччині.

Коментувати
Спорт теніс

Дивіться також

Виявлено нові небезпечні наслідки від коронавірусу: він вражає мозок

Під Запоріжжям влаштували самосуд над групою шкуродерів. Відео

Кондратюк порадив Зеленському стати Порошенком у протистоянні з Росією

Протести в Білорусі: Україна, Литва та Польща звернулися до Лукашенка

Зеленський підписав закон про казино. Як в Україні легалізували гральний бізнес