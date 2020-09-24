Українка Світоліна вийшла у півфінал престижного турніру у Франції

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 у світовому рейтингу) здобула впевнену перемогу над швейцаркою Жиль Тайхман (№54) і вийшла у півфінал турніру серії WTA у французькому Страсбурзі.

Наша співвітчизниця невдало розпочала поєдинок, відразу ж віддавши суперниці свою подачу, але зуміла зробити камбек завдяки двом брейкам і виграла перший сет (6:4).

Вирішальний момент матчу стався в кінцівці другої партії за рахунку 3:3 по геймах. Спочатку Світоліна у впертій боротьбі вийшла вперед, а потім з четвертого разу реалізувала брейкпоінт і виграла подачу Тайхман. Після цього українка легко довела справу до перемоги – 6:3.

У півфіналі наша тенісистка зіграє з чешкою Катериною Синяковою (№62) або білорускою Аріною Сабаленко (№ 12).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/8 фіналу Світоліна перемогла першу ракетку Польщі Магду Лінетт.