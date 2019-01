Українка сенсаційно пробилася до фіналу тенісного супертурніру в Брісбені

Українка Леся Цуренко сенсаційно пробилася до фіналу супертурніру в Брісбені з призовим фондом 1 млн доларів. Наша спортсменка розібралася з переможницею US Open Наомі Осакою 6-2, 6-4.

Цуренко була рішуче налаштована взяти реванш у японської тенісистки за прикру поразку в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Америки з рахунком 6-1, 6-1. І якщо тоді українка не змогла дати бій майбутній переможниці турніру, то в півфіналі турніру в Брісбені у неї вийшло все.

Леся зробила брейк в першому ж геймі, при цьому сама подавала без проблем. За рахунку 4-2 Цуренко знову не дала подати японці, а потім впевнено завершила сет з рахунком 6-2.

So solid from Tsurenko in the first set. Osaka serving at just 45%, but was actually in the positive in winners/unforced until the final game. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/W9oT7OaLu7