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Українка сенсаційно пробилася до фіналу тенісного супертурніру в Брісбені

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Українка Леся Цуренко сенсаційно пробилася до фіналу супертурніру в Брісбені з призовим фондом 1 млн доларів. Наша спортсменка розібралася з переможницею US Open Наомі Осакою 6-2, 6-4.

Цуренко була рішуче налаштована взяти реванш у японської тенісистки за прикру поразку в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Америки з рахунком 6-1, 6-1. І якщо тоді українка не змогла дати бій майбутній переможниці турніру, то в півфіналі турніру в Брісбені у неї вийшло все.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

twitter.com/wta

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Леся зробила брейк в першому ж геймі, при цьому сама подавала без проблем. За рахунку 4-2 Цуренко знову не дала подати японці, а потім впевнено завершила сет з рахунком 6-2.

У другому сеті українка виграла перший гейм на подачі Наомі, а потім довела партію до перемоги.

У фіналі змагань за головний трофей Цуренко посперечається з переможницею пари Донна Векіч (Хорватія) – Кароліна Плішкова (Чехія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, супертурнір в Брісбені в минулому сезоні виграла перша ракетка України Еліна Світоліна. Та в нинішньому році захистити свій титул їй не вдалося: наша співвітчизниця поступилася в першому матчі сезону білорусці Олександрі Сасновіч.

Особи
Леся ЦуренкоНаомi Осака
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