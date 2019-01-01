Українка пробилася в чвертьфінал тенісного супертурніру

Українська тенісистка Леся Цуренко впевнено обіграла австралійку Кімберлі Біррелл 6:4, 6:3 і впевнено вийшла в чвертьфінал супертурніру в Брісбені з призовим фондом мільйон доларів.

Леся Цуренко

Напередодні австралійська тенісистка сенсаційно вибила з турніру росіянку Дар'ю Касаткину і, мабуть, в цьому матчі затратила занадто багато фізичних і моральних сил, оскільки не змогла чинити серйозного опору Лесі Цуренко.

Матч тривав майже півтори години і у Біррелл не було жодного шансу, хоч якось спробувати схилити хід гри на свій бік.

У чвертьфіналі українку чекає переможниця зустрічі Аннет Контавейт (Естонія) - Петра Квітова (Чехія, 4). Рахунок особистих зустрічей Цуренко з Контавейт 1:1, з Квітовою - 0:2.

1 січня починає свої виступи на турнірі і торішня переможниця Брісбена українка Еліна Світоліна. У матчі другого кола вона зустрічається з сильною тенісисткою з Білорусі Олександрою Сасновіч, яка займає 30-у сходинку в світовому рейтингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тенісистка Еліна Світоліна, яка посіла 4-ту сходинку в світовому рейтингу, прокоментувала останні події в країні і здивувалася своєї ролі в розвитку спорту.