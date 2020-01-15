Головна Новини
15 січня • оновлено в 10:55
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ теніс

Українка перемогла експершу ракетку світу на престижному турнірі

835
Читати матеріал російською

Друга тенісистка України Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в Аделаїді після перемоги над Анжелік Кербер (6:3, 2:0). Експерша ракетка світу відмовилася продовжувати поєдинок.

19-річна українка невдало розпочала перший сет, віддавши свою подачу, але зробила камбек на подачі суперниці, відігравшись з рахунку 0:40. Ястремська зробила вирішальний брейк у шостому геймі та впевнено довела справу до перемоги.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

XSport.ua

Новини
Офіційно: вирішена доля Світоліної в збірній України

Українська тенісистка добре почала другий сет, взявши два гейми поспіль, після чого Кербер відчула дискомфорт і викликала на корт фізіотерапевта. Після консультацій з лікарем німкеня відмовилася продовжувати матч.

У чвертьфіналі наша спортсменка зіграє проти хорватки Донни Векіч, яка займає 20-е місце в рейтингу WTA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тренер Даяни Ястремської Саша Бажин жорстко відреагував на чутки про його роман з тенісисткою.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WTA
Особи
Анжеліка Кербер Даяна Ястремська
Місце
Австралія Аделаїда
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги