Українка перемогла експершу ракетку світу на престижному турнірі

Друга тенісистка України Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в Аделаїді після перемоги над Анжелік Кербер (6:3, 2:0). Експерша ракетка світу відмовилася продовжувати поєдинок.

19-річна українка невдало розпочала перший сет, віддавши свою подачу, але зробила камбек на подачі суперниці, відігравшись з рахунку 0:40. Ястремська зробила вирішальний брейк у шостому геймі та впевнено довела справу до перемоги.

Даяна Ястремська XSport.ua

Українська тенісистка добре почала другий сет, взявши два гейми поспіль, після чого Кербер відчула дискомфорт і викликала на корт фізіотерапевта. Після консультацій з лікарем німкеня відмовилася продовжувати матч.

У чвертьфіналі наша спортсменка зіграє проти хорватки Донни Векіч, яка займає 20-е місце в рейтингу WTA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тренер Даяни Ястремської Саша Бажин жорстко відреагував на чутки про його роман з тенісисткою.

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