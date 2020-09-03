Українка Костюк вийшла до третього кола US Open

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату США US Open.

Наша співвітчизниця здолала 31-шу сіяну Анастасію Севастову з Латвії у двох партіях – 6:3, 7:6.

Суперниці провели на корті 81 хвилину. За цей час Марта цілих сім разів подала навиліт, реалізувала один із дев'яти брейк-поінтів і виграла 31 активний розіграш. Водночас в її пасиві три подвійних і 29 невимушених помилок.

Статистика матчу Костюк – Севастова.

Наша співвітчизниця в наступному раунді зустрінеться з колишньою першою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії.

Зазначимо, що три інші українки на турнірі – Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська – програли свої матчі другого кола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марта Костюк розповіла про те, як їй погрожували побиттям у Києві любителі ставок на спорт через програний матч.