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Українка Костюк вийшла до третього кола US Open

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
теніс
2,1 т.
Марта Костюк

Марта Костюк перемогла Анастасію Севастову.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату США US Open.

Наша співвітчизниця здолала 31-шу сіяну Анастасію Севастову з Латвії у двох партіях – 6:3, 7:6.

Суперниці провели на корті 81 хвилину. За цей час Марта цілих сім разів подала навиліт, реалізувала один із дев'яти брейк-поінтів і виграла 31 активний розіграш. Водночас в її пасиві три подвійних і 29 невимушених помилок.

Статистика матчу Костюк – Севастова.

Статистика матчу Костюк – Севастова.

Наша співвітчизниця в наступному раунді зустрінеться з колишньою першою ракеткою світу Наомі Осакою з Японії.

Зазначимо, що три інші українки на турнірі – Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська – програли свої матчі другого кола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марта Костюк розповіла про те, як їй погрожували побиттям у Києві любителі ставок на спорт через програний матч.

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US OpenМарта Костюк
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