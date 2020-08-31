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Українка Костюк розгромила росіянку на старті US Open

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
теніс
1,6 т.
Марта Костюк

Марта Костюк вийшла до другого кола US Open.

Українка Марта Костюк блискуче стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу – US Open.

Наша співвітчизниця у першому колі розгромила представницю Росії Дар'ю Касаткіну у двох сетах – 6:1, 6:2.

Костюк для виходу до наступного раунду змагань знадобилося 59 хвилин. За цей час українка двічі подала навиліт, виграла 22 активних розіграші проти чотирьох у суперниці. Крім того, Марта реалізувала шість з восьми брейк-поінтів. У пасиві нашої тенісистки три подвійних і 21 невимушена помилки.\

Статистика матчу Костюк – Касаткіна

Статистика матчу Костюк – Касаткіна

У другому колі Костюк зіграє з переможцем пари Анастасія Севастова (Латвія) – Катрін Беллис (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марта Костюк розповів про те, як її погрожували побити в Києві.

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US OpenМарта Костюк
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