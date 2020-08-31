Українка Костюк розгромила росіянку на старті US Open

Українка Марта Костюк блискуче стартувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу – US Open.

Наша співвітчизниця у першому колі розгромила представницю Росії Дар'ю Касаткіну у двох сетах – 6:1, 6:2.

Костюк для виходу до наступного раунду змагань знадобилося 59 хвилин. За цей час українка двічі подала навиліт, виграла 22 активних розіграші проти чотирьох у суперниці. Крім того, Марта реалізувала шість з восьми брейк-поінтів. У пасиві нашої тенісистки три подвійних і 21 невимушена помилки.\

Статистика матчу Костюк – Касаткіна

У другому колі Костюк зіграє з переможцем пари Анастасія Севастова (Латвія) – Катрін Беллис (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марта Костюк розповів про те, як її погрожували побити в Києві.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!