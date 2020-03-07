Чоловіча збірна України з тенісу в плей-офф Першої Світової групи Кубка Девіса обіграла Тайвань (3:2), вперше в своїй історії відігравшись з рахунком 0:2.

Збірна України з тенісу btu.org.ua

Наша команда у складі Сергія Стаховського, Іллі Марченко, Дениса Молчанова, Владислава Орлова і Віталія Сачко в перший ігровий день зазнала 2 поразки, а в другій - 3 перемоги поспіль.

Збірна України з тенісу btu.org.ua

6 березня

Сергій Стаховський – Цзен Чжуньсінь – 6:3, 1:6, 2:6

Ілля Марченко – У Дунлінь – 4:6, 4:6

Збірна України з тенісу btu.org.ua

7 березня

Сергій Стаховський / Денис Молчанов – Це Чен-Пен / Ян Цун Хуа – 6:7, 6:4, 6:4.

Сергій Стаховський – У Дунлінь – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

Ілля Марченко – Цзен Чжуньсінь – 6:3, 6:2

Збірна України з тенісу btu.org.ua

Свій наступний командний поєдинок "синьо-жовті" проведуть у вересні цього року. Українська збірна разом з іншими переможцями плей-офф Першої Світової групи і команди, які програли на цьому тижні в кваліфікації Davis Cup Finals-2020 року, будуть боротися за путівки в кваліфікаційний етап Фіналу Кубка Девіса-2021.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, збірна України з тенісу в матчі за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса, всупереч усім прогнозам обіграла команду Португалії 3:1.

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