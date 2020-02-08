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9 лютого • оновлено в 03:20
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Україна в драматичному стилі вийшла у плей-офф відбору Кубка Федерації-2021

6.1т
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Жіноча збірна України здобула перемогу у вирішальному матчі зонального турніру Кубка Федерації у першій групі Євро-Африканської зони, перегравши господарів кортів – Естонію.

Цей успіх дозволив нашій команді здобути путівку в квітневий плей-офф, в якому будуть розігруватися місця в кваліфікацію фіналу Кубка Федерації-2021.

Збірна України з тенісу

Збірна України з тенісу

ФТУ

У першому поєдинку нашу країну представляла Даяна Ястремська, яка досить швидко впоралася з 553-ю ракеткою світу Оленою Малигіною з рахунком 6:3, 6:1, реалізувавши 5 із 10 брейків. Для перемоги їй знадобилося менше години.

Наступною на корт вийшла найкраща тенісистка України Еліна Світоліна та несподівано поступилася 22-му номеру в рейтингу WTA Анні Контавейт – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. Драматичний поєдинок тривав 2 години та 10 хвилин.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

ФТУ

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

ФТУ

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

ФТУ

Все вирішувалося в парному матчі, в якому нашу збірну представляли Марта Костюк і Даяна Ястремська. Їхніми суперницями були все ті ж Контавейт і Малигіна. Наші тенісистки без проблем розібралися зі своїми суперницями, розгромивши їх у двохсетовому поєдинку – 6:2, 6:0.

Даяна Ястремьска

Даяна Ястремьска

ФТУ

Марта Костюк

Марта Костюк

ФТУ

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Українські тенісистки здобули перемогу на Кубку Федерації, відігравшись із 0:5, і достроково вийшли до плейоф

Як повідомляв OBOZREVATEL, дострокова перемога над збірною Хорватії принесла збірній України путівку в плей-офф Кубка Федерацій з першого місця в групі.

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Тема
Кубок Федерації
Місце
Естонія Таллінн
Тег
збірна України з тенісу
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Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Почему в Евро-Африканской группе, Украина представляет Африку? Из за уровня жизни к приматам приравняли?
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