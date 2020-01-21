"Україна обов'язково переможе!" Стаховський вражений подвигом "кіборгів"

У п'яту річницю закінчення захисту Донецького аеропорту український тенісист Сергій Стаховський розмістив пост із подякою всім, хто брав участь у його обороні.

"242 дні... 5 років тому закінчилася оборона ДАП. Є багато думок з приводу доцільності оборони ДАПу... Особисто для мене всі, хто брав участь в обороні та був безпосередньо всередині летовища – герої України! Якщо кожен із нас буде відстоювати нашу неньку, як це робили вони, то Україна обов'язково переможе!" – написав Стаховський на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Стаховський УНІАН

Він також згадав і про тих, хто все ще продовжує ризикувати своїм життям заради безпеки країни та її громадян.

"Честь і хвала пораненим і всім тим, хто досі ризикує своїм життям заради спокійного життя українців!" – додав відомий тенісист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за загиблими воїнами-кіборгами у Донецькому аеропорту.

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