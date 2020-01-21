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21 січня • оновлено в 16:12
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"Україна обов'язково переможе!" Стаховський вражений подвигом "кіборгів"

1.3т
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У п'яту річницю закінчення захисту Донецького аеропорту український тенісист Сергій Стаховський розмістив пост із подякою всім, хто брав участь у його обороні.

"242 дні... 5 років тому закінчилася оборона ДАП. Є багато думок з приводу доцільності оборони ДАПу... Особисто для мене всі, хто брав участь в обороні та був безпосередньо всередині летовища – герої України! Якщо кожен із нас буде відстоювати нашу неньку, як це робили вони, то Україна обов'язково переможе!" – написав Стаховський на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський

УНІАН

Він також згадав і про тих, хто все ще продовжує ризикувати своїм життям заради безпеки країни та її громадян.

"Честь і хвала пораненим і всім тим, хто досі ризикує своїм життям заради спокійного життя українців!" – додав відомий тенісист.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за загиблими воїнами-кіборгами у Донецькому аеропорту.

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Тема
Бої за Донецький аеропорт
Особа
Сергій Стаховський
Місце
Україна
Тег
киборгі
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Пети Moщи
Пети Moщи
Окончание обороны... в наступление что ли перешли? Или позорно сдались, когда всем надоели.
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1
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Любопытный и показательный мессендж известного пениссиста. За неимением достижений свидомая публика вынуждена отмечать даты каких-то голодоморов и военных поражений. На коленях перед покойниками лазят от президента до дворника. В этой стране, как в древнем Египте, необычайно развит культ смерти. Даже с раннего утра спивая гимн на всякий случай интересуются: "Ще не вмерла?".
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5
2
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Лазарев Ярослав, а не пошел бы ты не йух, б ы д л о?
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1
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Победит, саму себя, сразу как выгонит из себя нацистов
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3
1

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