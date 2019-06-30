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У Росії тенісист випив пару келихів шампанського і помер

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16-річний російський тенісист був знайдений мертвим після вечірки в заміському будинку в Підмосков'ї.

У Росії тенісист випив пару келихів шампанського і помер

За інформацією МК, спортсмен поїхав на день народження до подруги-тенісистки. Гості дівчини розповіли, що хлопець випив пару келехiв шампанського і відправився спати, сказавши, що йому зле. Вранці приятелі спробували розбудити його, але він уже помер.

Слідчі органи почали перевірку обставин смерті тенісиста. Відзначається, що на його тілі не виявлено слідів насильства, попередня причина смерті - отруєння.

Юнак був кандидатом у майстри спорту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, трагічний епізод стався на відкритому чемпіонаті міста Шахти з пауерліфтингу. Російський спортсмен помер, впустивши на себе 180-кілограмову штангу.

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