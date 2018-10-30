"У неї не вірили": тренер Світоліної розкрив секрет перемоги

Історична перемога Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі була приємною несподіванкою для тренера українки Ендрю Беттлса, який спробував пояснити за рахунок чого Світоліній вдалося показати такий феноменальний результат.

"Я не можу це нормально пояснити. Мабуть, через те, що вона до останнього моменту не знала, чи зіграє тут взагалі, на неї взагалі не було жодного тиску. Вона просто виходила і грала як могла, тому що втрачати їй було нічого", — сказав Беттлс Sport360.

Наставник українки вважає, що хоча друга половина року була для нашої тенісистки дуже складною, вона як була, так і залишилася чудовим гравцем і труднощі лише підтвердили це.

"Як на мене, вона просто повернулася до витоків, випустила весь негатив і просто заграла, ні про що не думаючи, так що було реально видно, якої якості вона гравець.

Вона від природи боєць, і це можна було бачити у Сінгапурі. Влітку багато хто у неї не вірив, навіть вона сама почала сумніватися. Але тут вона вийшла і показала, на що здатна", — сказав тренер Світоліної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома сума призових, які заробила Еліна Світоліна за перемогу в Підсумковому турнірі.