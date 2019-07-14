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У мережі показали особисті фото 17-річної української чемпіонки Wimbledon

7.2т Читати матеріал російською

Юна українська тенісистка Дарiя Снігур стала справжньою сенсацією юнацького розіграшу Wimbledon.

17-річна киянка обіграла у фіналі американку Алексу Ноель (6:4, 6:4), поступаючись в першому сеті 1:4, а в другому 0:3.

Після такого успіху, вболівальники влаштували у Instagram українки справжній шквал захоплених коментарів, захоплюючись і спортивними успіхами і красою юної спортсменки.

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна стала першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал дорослого турніру легендарного Wimbledon.

В 1/2 фіналу Еліна поступилася румунці Сімоне Халеп.

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Особа
Дарiя Снiгур
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