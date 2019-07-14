Юна українська тенісистка Дарiя Снігур стала справжньою сенсацією юнацького розіграшу Wimbledon.

17-річна киянка обіграла у фіналі американку Алексу Ноель (6:4, 6:4), поступаючись в першому сеті 1:4, а в другому 0:3.

Після такого успіху, вболівальники влаштували у Instagram українки справжній шквал захоплених коментарів, захоплюючись і спортивними успіхами і красою юної спортсменки.

Дарiя Снігур

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Дарiя Снігур Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна стала першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал дорослого турніру легендарного Wimbledon.

В 1/2 фіналу Еліна поступилася румунці Сімоне Халеп.

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