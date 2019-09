У фантастичному фіналі визначився переможець US Open-2019

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату США – US Open.

У неймовірному за напруженням фіналі Надаль за 4 години 55 хвилин здолав представника Росії Данила Медведєва. Для свого четвертого тріумфу на американських кортах Рафі знадобилися всі п'ять сетів – 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

