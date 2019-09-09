У фантастичному фіналі визначився переможець US Open-2019

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату США – US Open.

У неймовірному за напруженням фіналі Надаль за 4 години 55 хвилин здолав представника Росії Данила Медведєва. Для свого четвертого тріумфу на американських кортах Рафі знадобилися всі п'ять сетів – 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Championship Point 💪💪



The moment @RafaelNadal captured his 4th title in Flushing Meadows ... #USOpen pic.twitter.com/f4HF6pFCEU - US Open Tennis (@usopen) 9 вересня 2019 р

Новини У фіналі US Open відбулася грандіозна сенсація

Іспанець п'ять разів подав навиліт, реалізував шість із 21 брейкпойнта і виграв 62 активні розіграші. У пасиві ж тріумфатора – п'ять подвійних і 46 невимушених помилок.

Рафаель Надаль і Данило Медведєв

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Для Надаля це вже 19-та перемога на турнірах серії Великого шолома. Крім чотирьох успіхів на US Open 33-річний тенісист раніше 12 разів виграв Roland Garros, двічі Wimbledon і один раз Australian Open.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна дійшла до півфіналу US Open 2019.

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