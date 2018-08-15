Світоліна обіграла росіянку на старті супертурніру в США

Українка Еліна Світоліна в надскладному поєдинку обіграла екс-другу ракетку світу росіянку Світлану Кузнєцову - 7:6, 4:6, 6:4 і пробилася до 1/8 фіналу супертурніру в американському Цинциннаті з призовим фондом 2,8 мільйони доларів.

2 години 41 хвилина знадобилося Світоліній, щоб зломити опір переможниці двох турнірів Великого Шолома й здобути другу перемогу над Кузнєцовою в очних матчах.

Наступний матч українка проведе проти переможниці пари Аманда Анісімова (США) - Петра Мартич (Хорватія). Минулого року Світоліна вибула з турніру на стадії 1/8 фіналу, тому в неї є всі шанси покращити минулорічне досягнення, оскільки обидві суперниці поступаються українці у класі.

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