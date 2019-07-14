У драматичному фіналі визначився переможець Wimbledon

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Winbledon-2019. Фінальний поєдинок проти Роджера Федерера зі Швейцарії завершився з рахунком 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6,13:12 (7:3).
Раніше вони грали у фіналах цього турніру в 2014 і 2015 роках, і обидва рази верх брав серб. У 2014-му він обіграв швейцарця у вирішальній партії, а через рік вклався в чотири сети.
Вже перший сет, який завершився на тай-брейку перемогою Новака показав, що обидва тенісиста налаштовані дуже серйозно. У другому Федерер легко взяв реванш, просто знищивши опонента 6:1.
Третя партія стала дзеркальним відображенням першої. Знову спортсмени довели справу до тай-брейка і знову сильнішим виявився зірка з Сербії.
Федереру відступати було нікуди і Роджер з рахунком 6:4 зрівняв рахунок по партіях. Доля чемпіонського титулу вирішилася в п'ятому сеті. Швейцарець мав два матчбола на своїй подачі, але втратив перевагу.
Після цього тенісисти по черзі брали гейми, довівши рахунок до 12:12, коли згідно з новим правилом, настав тай-брейк. Третій тай-брейк за матч виграв Джокович, завоювавши 12-й титул.
Всього Джокович і Федерер з урахуванням цього фіналу провели між собою 50 поєдинків, 28 з яких виграв Новак, а ще 22 залишилися за Роджером.
Роджер Федерер
Новак Джокович
Роджер Федерер
Новак Джокович
Роджер Федерер
Новак Джокович
Новак Джокович
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Федерер встановив унікальний рекорд в історії тенісу, ставши першою людиною на планеті, якому підкорилося це досягнення.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Wimbledon" на сайті "OBOZREVATEL".