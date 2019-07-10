У бойфренда Світоліної зірвало дах після її феєричної перемоги

Після феєричної перемоги першої ракетки України Еліни Світоліної в чвертьфіналі Wimbledon у її бойфренда, французького тенісиста Гаеля Монфіса зірвало дах.

"Солодка парочка" Еліна і Гаель в своєму спільному акаунті в Instagram виклали відео, в якому гарячий француз відзначив успіх коханої епічним танцем у ванній.

Нагадаємо, Світоліна встановила рекорд України, ставши першою представницею країни в півфіналі Wimbledon.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Монфіс розкрив всю правду про стосунки з Світоліною, згадавши про "конфлікт".

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