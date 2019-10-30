Це божевілля: Світоліна виконала неймовірний удар у матчі Підсумкового турніру – відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відзначилася фантастичним ударом під час матчу другого туру групового етапу Підсумкового турніру.
Наша співвітчизниця протистояла експершій ракетці світу, чемпіонці Wimbledon-2019 Симоні Халеп із Румунії. У другому сеті за рахунку 3:2 на свою користь Еліна захищала перевагу на подачі суперниці.
Еліна Світоліна
Одна з подач Халеп поставила Світоліну у непросте становище, а після успішного захисту українка здивувала румунку і всю публіку абсолютно космічним ударом. Однією рукою наша тенісистка закрутила м'яч за неймовірною траєкторією, яка загнала Симону у глухий кут.
Вашій увазі пропонується відео моменту, який Жіноча тенісна асоціація назвала божевільним.
Whoa! 😮Crazy spin on @ElinaSvitolina forehand winner #WTAFinals pic.twitter.com/sqtROOuYrG- WTA (@WTA) 30 жовтня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна викликала фурор на вечірці перед Підсумковим турніром у Китаї.
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