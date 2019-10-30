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30 жовтня • оновлено в 16:08
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Це божевілля: Світоліна виконала неймовірний удар у матчі Підсумкового турніру – відео

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна відзначилася фантастичним ударом під час матчу другого туру групового етапу Підсумкового турніру.

Наша співвітчизниця протистояла експершій ракетці світу, чемпіонці Wimbledon-2019 Симоні Халеп із Румунії. У другому сеті за рахунку 3:2 на свою користь Еліна захищала перевагу на подачі суперниці.

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Одна з подач Халеп поставила Світоліну у непросте становище, а після успішного захисту українка здивувала румунку і всю публіку абсолютно космічним ударом. Однією рукою наша тенісистка закрутила м'яч за неймовірною траєкторією, яка загнала Симону у глухий кут.

Вашій увазі пропонується відео моменту, який Жіноча тенісна асоціація назвала божевільним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна викликала фурор на вечірці перед Підсумковим турніром у Китаї.

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Тема
WTA
Особи
Еліна Світоліна Сімона Халеп
Місце
Китай
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