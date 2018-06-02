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"Цариця": в соцмережах захопилися рекордною перемогою українки на Roland Garros

1.7тЧитати новину російською

Феєрична перемога української тенісистки Лесі Цуренко в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції над словачкою Магдаленою Рибариковою викликала захват у вболівальників. У соціальних мережах шанувальники спортсменки діляться враженнями від успіху, називаючи українку "царицею полів", натякаючи на грунтові корти Roland Garros.

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Нагадаємо, що матч тривав лише 61 хвилину, за яку українка просто знищила суперницю 6:4, 6:2. На рахунку 39-й ракетки світу з України дві подвійні помилки і п'ять реалізованих брейк-пойнтів з шести. Її суперниця, 19-я ракетка світу, виконала три ейси, помилилася при подачі два рази і зуміла реалізувати два брейк-пойнта з трьох наявних.

Нагадаємо, що днем Еліна Світоліна сенсаційно програла маловідомій румунці.

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Тема
Roland Garros
Особа
Леся Цуренко
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