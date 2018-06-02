"Цариця": в соцмережах захопилися рекордною перемогою українки на Roland Garros

Феєрична перемога української тенісистки Лесі Цуренко в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції над словачкою Магдаленою Рибариковою викликала захват у вболівальників. У соціальних мережах шанувальники спортсменки діляться враженнями від успіху, називаючи українку "царицею полів", натякаючи на грунтові корти Roland Garros.

Нагадаємо, що матч тривав лише 61 хвилину, за яку українка просто знищила суперницю 6:4, 6:2. На рахунку 39-й ракетки світу з України дві подвійні помилки і п'ять реалізованих брейк-пойнтів з шести. Її суперниця, 19-я ракетка світу, виконала три ейси, помилилася при подачі два рази і зуміла реалізувати два брейк-пойнта з трьох наявних.

Нагадаємо, що днем Еліна Світоліна сенсаційно програла маловідомій румунці.