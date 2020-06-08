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8 червня • оновлено в 14:46
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Ті, хто виїхав з Росії, зупиняються в розвитку – знаменита тенісистка

5.6т
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Знаменита російська тенісистка Світлана Кузнєцова заявила, що люди, які виїхали з РФ за кордон, зупиняються в розвитку.

"Я не люблю, коли починають: "Там так все добре, а ось у нас...". Це неправда. Люди, які рвуться жити за кордон, думають, що там так все добре, а там гірше. І насправді ці люди потім зупиняються в розвитку, коли приїжджають. В Америці на Брайтон-Біч йдеш, і там люди: "Я з Рашки приїхав, я не спікаю англійською". Ось так розмовляють. Відповідно йде якась деградація, на мій погляд", – цитує слова Кузнєцової видання "Чемпіонат".

Світлана Кузнєцова

Світлана Кузнєцова

Зазначимо, що росіянка посідає 32-ге місце в рейтингу WTA. На її рахунку чотири виходи у фінали турнірів Великого шолома та дві перемоги в них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська тенісистка Катерина Бичкова скоїла мерзенний вчинок і поплатилася.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Світлана Кузнєцова
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